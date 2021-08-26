Трусова выступит на турнире в США в сентябре

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на международном турнире U.S. International Classic в США, сообщает US Figure Skating Zone.

Также там выступит российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Соревнования пройдут в Норвуде (штат Массачусетс) с 15 по 18 сентября.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.