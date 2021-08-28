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Российская теннисистка Грачева не смогла выйти в финал турнира в Чикаго

ТАССиещё 2
53 минуты назад

Россиянка Варвара Грачева проиграла представительнице Франции Ализе Корне в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чикаго.

Грачёва обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Чикаго
Фото: © EPA-EFE/Marcin Gadomski© EPA-EFE/Marcin Gadomski

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:0 в пользу француженки, посеянной на турнире под девятым номером. В финале Корне сыграет с шестой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (первый номер посева).

Грачева занимает 88-е место рейтинга WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2020) и Открытого чемпионата Франции (2021).

Корне 31 год, она занимает 68-е место в мировом рейтинге. В активе французской теннисистки шесть титулов WTA. Корне выходила в четвертый круг всех турниров Большого шлема.

Турнир в Чикаго относится к категории WTA 125. Призовой фонд составляет $115 тыс.

Теннис,Варвара Грачева,
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