Касаткина разгромила Пиронкову на старте US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате США. Во встрече первого круга 27-я ракетка мира одержала победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой со счетом 6:2, 6:1.

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Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Касаткина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

На счету Пиронковой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. В следующем раунде россиянка встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.

Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующей победительницей турнира является японская теннисистка Наоми Осака.

Ранее четвертая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о проблемах с американской визой у ее тренера Саши Баина перед стартом Открытого чемпионата США.