Туалетный скандал: теннисиста Циципаса обвинили в жульничестве

Портал Sports.ru рассказал о «туалетном скандале» вокруг третьей ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса: в последнее время его критикуют из-за слишком долгих отлучек в туалет.

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В теннисе предусмотрены туалетные перерывы, их время не регламентируется. Ранее во время полуфинала «Мастерса» в Цинциннати пятая ракетка мира Александр Зверев заявил, что подозревает Циципаса в жульничестве: по его мнению, во время похода в туалет грек мог получать подсказки от отца и тренера.

Отлучки Циципаса разозлили и британца Энди Маррея, встретившегося с греком на Открытом чемпионате США.

Sports.ru отмечает, что перед пятым сетом Циципас ушел с корта на восемь минут, Маррей рассердился, обратился к судье и супервайзеру.

«Как судья матча что ты думаешь по этому поводу? Какое у тебя мнение? По-твоему, это нормально? Он уже третий раз берет перерыв – был туалетный, был медицинский. Мы оба прекрасно понимаем, что это полное позорище», - заявил британец.

После возвращения Циципас некоторое время готовился на своем месте и Маррей начал кричать на него: «Вставай! Что происходит?».

После этого Маррей проиграл подачу и сказал своей ложе: «Он жульничает».