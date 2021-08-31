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Олимпиада-2020

СМИ рассказали о «туалетном скандале» в большом теннисе

Мария Иванова
1 час назад

Портал Sports.ru рассказал о «туалетном скандале» вокруг третьей ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса: в последнее время его критикуют из-за слишком долгих отлучек в туалет.

Туалетный скандал: теннисиста Циципаса обвинили в жульничестве
Фото: ReutersReuters

В теннисе предусмотрены туалетные перерывы, их время не регламентируется. Ранее во время полуфинала «Мастерса» в Цинциннати пятая ракетка мира Александр Зверев заявил, что подозревает Циципаса в жульничестве: по его мнению, во время похода в туалет грек мог получать подсказки от отца и тренера.

Отлучки Циципаса разозлили и британца Энди Маррея, встретившегося с греком на Открытом чемпионате США.

Sports.ru отмечает, что перед пятым сетом Циципас ушел с корта на восемь минут, Маррей рассердился, обратился к судье и супервайзеру.

«Как судья матча что ты думаешь по этому поводу? Какое у тебя мнение? По-твоему, это нормально? Он уже третий раз берет перерыв – был туалетный, был медицинский. Мы оба прекрасно понимаем, что это полное позорище», - заявил британец.

После возвращения Циципас некоторое время готовился на своем месте и Маррей начал кричать на него: «Вставай! Что происходит?».

После этого Маррей проиграл подачу и сказал своей ложе: «Он жульничает».

Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема»

В итоге Циципас одержал победу над Марреем - 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты.

Теннис,Александр Зверев,Sports.ru,
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