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Олимпиада-2020

Первая ракетка мира Барти проиграла в третьем круге US Open

ТАССиещё 2
1 час назад

Австралийская теннисистка Эшли Барти уступила американке Шелби Роджерс в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

Аслан Карацев не смог выйти в четвертый круг US Open
Фото: © AP Photo/Frank Franklin II© AP Photo/Frank Franklin II

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (7:5) в пользу 28-летней американки. В четвертом круге Роджерс сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.

Барти 25 лет, на ее счету 13 побед в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Австралийка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021), на US Open не проходила дальше четвертого раунда. Она занимает первое место в рейтинге WTA.

Роджерс занимает 43-ю позицию в мировом рейтинге, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2016) и US Open (2020).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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