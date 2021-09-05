Аслан Карацев не смог выйти в четвертый круг US Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти уступила американке Шелби Роджерс в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

Фото: © AP Photo/Frank Franklin II © AP Photo/Frank Franklin II

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (7:5) в пользу 28-летней американки. В четвертом круге Роджерс сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.

Барти 25 лет, на ее счету 13 побед в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Австралийка побеждала на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021), на US Open не проходила дальше четвертого раунда. Она занимает первое место в рейтинге WTA.

Роджерс занимает 43-ю позицию в мировом рейтинге, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2016) и US Open (2020).