Медведев в 1/2 US Open сыграет с 21-летним Оже-Альяссимом

Отметим, что в 1/4 финала 21-летний спортсмен встречался с представителем Испании Карлосом Алькарасом. Первый сет остался за канадцем со счетом 6:3. Второй сет начался также с преимущества Оже-Альяссима – 3:1. Однако затем его соперник отказался продолжать встречу. Таким образом, теннисисты провели на корте лишь 1 час 9 минут.