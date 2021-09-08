US Open — 2021: Даниил Медведев пробился в 1/2 финала, обыграв пятого соперника подряд менее чем за 2 часа

Определился соперник россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В четвертьфинале турнира Оже-Альяссим встречался с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией. Матч завершился технической победой канадца со счётом 6:3, 3:1.

Встреча между Медведевым и Оже-Альяссимом пройдёт 10 сентября.

В четвертьфинале US Open Медведев одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.