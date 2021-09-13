Джокович назвал победу Медведева в US Open заслуженной

«Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжелое, очень тяжелое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил эту победу.



Действительно заслужил», — передает слова Новака пресс-служба турнира.