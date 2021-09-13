Шарапова, Кафельников, Медведев: российские теннисисты с самыми высокими призовыми

Российский теннисист Даниил Медведев победил на турнире US Open и вступил в ряды обладателей кубка Большого шлема. Сумма выигрыша за победу составит $2,5 млн. Еще до этого турнира, в августе, Медведев занимал седьмое место в рейтинге богатейших теннисистов Forbes. О российских теннисистах с самыми высокими призовыми читайте в подборке «Рамблера».

Даниил Медведев

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Forbes оценил годовой доход россиянина в $13,9 млн. По информации издания, около $8 млн из этой суммы составляет доход от рекламных и спонсорских контрактов, остальное заработано на корте. Медведев продолжает карьеру, так что указанная сумма не окончательная.

Мария Шарапова

Единственная в России победительница всех четырех кубков Большого шлема объявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. Согласно официальному сайту WTA, сумма ее призовых за 15 лет выступлений составляет $38 777 962. В мировом рейтинге теннисисток с самыми высокими заработками на корте она уступает только сестрам Уильямс (занявшая второе место Винус Уильямс заработала почти $42 млн, а лидирующая в рейтинге Серена Уильямс — более $92 млн).

Светлана Кузнецова

Победительница US Open 2004 и Ролан Гарроса 2009 года еще не завершила карьеру. В 2016 году она стала 14-й в истории теннисисткой, заработавшей более $20 млн призовых. Общая сумма призовых за все время выступлений составляет $25 483 600. Это седьмой показатель среди действующих теннисисток WTA.

Евгений Кафельников

Первый в России обладатель кубка Большого шлема за чемпионат Ролан Гаррос 1996, позже победил в Australian Open 1999 года. Самый титулованный теннисист России завершил карьеру в 2003 году. Сам теннисист в интервью 2019 года заявил, что за карьеру заработал около $24 млн до вычета налогов, налоги составляли порядка 25%. По данным ATP Tour, его доход за всю карьеру $23,883,797.

Один из рекордов Кафельникова — победа в Ролан Гарросе в одиночном и парном разрядах в один год (в 1996 году он победил вместе с чехом Даниэлем Вацеком) — до сих пор не побит. В 2020 году он заявил, что готов лично вручить свой кубок тому, кто сможет повторить это достижение, но уверен, что «на его веку» такого спортсмена не появится.

Николай Давыденко

40-летний Давыденко закончил выступать в 2014 году. Победитель ATP-тура 2009 года. За свою карьеру заработал $ 16,186,480. В 2019 году в интервью заявил, что единственное, за что ему обидно после завершения карьеры — рост призовых после 2014 года почти вдвое. По его словам, «цены так не растут, как призовые».

Марат Сафин

Сафин дважды побежал на кубках Большого шлема — он выиграл US Open в 2000 году и Australian Open пять лет спустя. Он завершил карьеру в 2009 году. Сумма призовых за всю карьеру — $ 14 316 633.

Михаил Южный

Теннисист, принесший России победу в Кубке Дэвиса в 2002 году, завершил 19-летнюю карьеру в 2018 году. Сумма призовых, заработанных за это время, составила $ 13 912 905.

Динара Сафина

Финалистка трех турниров Большого шлема, победительница US Open 2007 года в парном разряде, серебряная медалистка Олимпиады в Пекине. За карьеру, длившуюся с 2001 по 2009 годы, заработала на корте $10 585 640.

Анастасия Мыскина