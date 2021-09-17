Винус Уильямс прокомментировала фото с Шараповой

«История появления совместного фото? Во-первых, мы с Сереной говорили о Марии днём ранее. Мы обе сказали: «Вот бы Мария ещё играла!» А на следующий день мы увидели её и обе, по отдельности, сказали ей: «Боже, мы только вчера говорили о тебе. Мы хотели бы ещё видеть