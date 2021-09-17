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Винус Уильямс рассказала о беседе с Сереной про Марию Шарапову

Чемпионат.com
29 минут назад

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», 41-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о беседе с сестрой Сереной про Марию Шарапову и о совместном фото с россиянкой на Met Gala.

Винус Уильямс прокомментировала фото с Шараповой
Фото: InstagramInstagram

«История появления совместного фото? Во-первых, мы с Сереной говорили о Марии днём ранее. Мы обе сказали: «Вот бы Мария ещё играла!» А на следующий день мы увидели её и обе, по отдельности, сказали ей: «Боже, мы только вчера говорили о тебе. Мы хотели бы ещё видеть

Мы были так рады встрече. Обнимались, смеялись, рассказывали истории, а потом сделали фото. Несмотря на то, что у нас были упорные сражения на корте, мы уважаем и любим Марию», — сказала Винус Уильямс на видео в «инстаграм-сториз».

Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году.

Теннис,Винус Уильямс,Мария Шарапова,
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