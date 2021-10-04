Олимпийского чемпиона обвинили в домашнем насилии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) проведет внутреннее расследование в отношении четвертой ракетки мира, олимпийского чемпиона Александра Зверева (представляет Германию). Как сообщается на сайте АТР, причиной стали обвинения в домашнем насилии.

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Год назад бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова заявила, что во время отношений с ним подвергалась домашнему насилию. В частности, она рассказывала, что во время ссоры он душил ее подушкой, скручивал руки и говорил, что «всем наплевать, что бы он ни сделал».

Зверев назвал эти обвинения необоснованными.

Он подчеркивал, что знаком с Шарыповой с детства, они многое пережили вместе и ему жаль, что она делает подобные заявления. Теннисист выразил надежду, что они «найдут способ разобраться приемлемым и уважительным путем».

4 октября 2021-го в АТР рассказали о внутреннем расследовании «из-за утверждений», касающихся действий Зверева во время турнира в Шанхае в октябре 2019 года.

В АТР подчеркнули, что осуждают любые формы насилия или жестокого обращения и расследуют обвинения, касающиеся теннисистов.

«Обвинения, выдвинутые против Александра Зверева, серьезны, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что наше расследование позволит нам установить факты и принять дальнейшие меры», - заявил глава ATP Массимо Калвелли.