Медведев провалился на турнире в США

Чемпион US Open – 2021 проиграл болгарину Григору Димитрову и практически потерял шансы стать первой ракеткой мира уже в ближайшее время.

Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

В четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе грянула сенсация – чемпион US Open Даниил Медведев просто провалился в матче с болгарином Григором Димитровым. Россиянин отдал сопернику 8 геймов подряд. Останутся ли у него теперь шансы стать первой ракеткой мира по окончании сезона?

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К поединкам 1/8 финала мужского одиночного разряда сумели остаться в сетке не все российские теннисисты. Если Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов успешно преодолели барьер третьего круга, то Андрей Рублёв в матче с американцем Томми Полом потерпел поражение в трёх сетах. Любопытно, что это была встреча двух чемпионов юниорского «Ролан Гаррос» разных лет. Рублёв побеждал в 2014 году, а Томми Пол – в 2015-м. К сожалению, со следующей недели Андрей покинет топ-5 рейтинга ATP. Дело в том, что у россиянина вычтут очки за победу на Кубке Кремля – 2019 и в Санкт-Петербурге-2020, а отыграть эту потерю в Индиан-Уэллсе он не сумел.

Борьбу за выход в 1/4 финала первым из россиян начал Аслан Карацев. 28-летний теннисист впервые в карьере попал в основную сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и сразу оказался в числе сеяных. Первый круг он пропускал, а во втором и третьем в двух сетах уверенно обыграл своих соперников. Причём канадец с русскими корнями Денис Шаповалов был посеян выше Карацева. Оба эти теннисиста ведут борьбу за попадание на Итоговую турнир ATP, который с этого сезона разыгрывается не в Лондоне, а в Турине.

В четвёртом круге соперником Аслана стал поляк Хуберт Хуркач. Теннисисты встречались совсем недавно в Сан-Диего, буквально за неделю до Индиан-Уэллса. И победу одержал Карацев. Но здесь нужно отметить, что на тот турнир поляк прилетел из Европы, где выиграл титул в Метце, и не успел толком акклиматизироваться. В этот раз серьёзной борьбы между соперниками не получилось. Хуркач выиграл в двух сетах, отдав Карацеву лишь 4 гейма. Обидное поражение для Карацева, особенно учитывая то, что в случае успеха в 1/8 финала Аслана и Даниила Медведева любители тенниса могли бы ожидать российский четвертьфинал.

Что касается Даниила Медведева, то первый матч он очень уверенно провёл с американцем Маккензи Макдональдом. А вот в следующем поединке — с сербом Филипом Краиновичем — во втором сете дело дошло до тай-брейка, где, впрочем, россиянин оказался на высоте. Но надо сказать, что условия в Индиан-Уэллсе непростые для теннисистов. Погода постоянно меняется – то стоит испепеляющая жара, то дует сильный ветер, наносящий песок из пустыни. В один из дней матчи и вовсе прерывались из-за ливня.

Победа над Краиновичем в третьем круге Индиан-Уэллса стала для Медведева 50-м выигранным матчем в этом сезоне. Даниила спросили об этом показателе на пресс-конференции, на что он ответил: «Честно говоря, я не знал, какой матч по счёту выиграл. Но вообще я выступаю в основном только на крупных турнирах, так что этот показатель очень важен. Раз я уже одержал 50 побед, значит, всё делаю правильно. Что касается местных кортов, то скорость здесь очень медленная. Кажется, что медленнее просто невозможно. Ещё немного — и можно было бы играть в мини-теннис».

В 1/8 финала Даниилу Медведеву в качестве соперника достался болгарин Григор Димитров. У этих теннисистов уже довольно богатая история личных встреч. Первый их матч – в рамках травяного турнира в Лондоне-2017 – выиграл Димитров. А вот следующие три поединка, проводившиеся на харде, остались за Медведевым. Причём россиянин не отдал сопернику ни сета. В том числе и в рамках полуфинала US Open – 2019, где наш теннисист в итоге уступил в решающем матче.

На старте поединка Медведев вцепился в подачу Димитрова и добился брейка. После этого соперники в целом уверенно держали свои подачи. Причём Даниил особо не рисковал, но и практически не ошибался. При счёте 5:3 россиянин заработал двойной сетбол на приёме, но этой возможностью не воспользовался. Впрочем, в следующем гейме он под ноль подал на сет – 6:4 за 48 минут. Второй сет начался с обмена брейкам, но затем Медведев повёл 4:1. Казалось, что ещё пара геймов — и матч завершится. Но если за первые 72 минуты матча Даниил допустил всего 6 невынужденных ошибок, то затем всего за пару геймов он в два раза увеличил эту цифру. Однако тут надо отдать должное и Димитрову, который пользуясь поддержкой трибун периодически играл просто потрясающе. После твинера болгарина Медведев даже одобряюще ему показал большой палец.

Постепенно игра Даниила во втором сете совсем стала разваливаться. Ведя 4:1 с двумя брейками, он умудрился отдать сопернику следующие 5 геймов, а с ними и партию – 4:6. Но на этом проблемы Медведева не закончились. В начале третьей партии Димитров повёл с брейком 3:0. Это значит, что россиянин проиграл к этому моменту 8 геймов подряд. Невероятно! Следом Даниил сумел размочить счёт в партии, однако затем снова потерял свою подачу – 1:5. От злости россиянин швырнул на корт ракетку, которая разбилась с одного удара. Выплеск этих эмоций немного помог Даниилу. Он даже сумел отыграть один брейк. Но чтобы перевернуть ситуацию, этого было недостаточно. Димитров довёл матч до победы – 4:6, 6:4, 6:3.