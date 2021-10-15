Даниил Медведев прокомментировал снятие с Кубка Кремля

"К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля, - написал Медведев. - Турнир в Москве - это особенная возможность сыграть дома. Я заявился на турнир и надеялся сыграть на нем, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100%. Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами".