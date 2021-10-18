Веснина снялась с Кубка Кремля

"Турнирный 2021 год для меня завершен. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира, Кубка Кремля, травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире. Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным, сказать, что я была удивлена тем, как у меня получится вернуться после рождения Лизы, - ничего не сказать, было сложно сделать этот шаг, но оно того стоило. Поэтому пока беру необходимую паузу для перезагрузки, для времени с самыми близкими, для новых проектов, восстанавливаюсь и снова в бой", - написала Веснина.