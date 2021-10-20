Хачанов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Россиянин Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Фото: ТАСС ТАСС

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Хачанова, выступающего на турнире под третьим номером посева. В четвертьфинале он встретится с австралийцем Джоном Миллманом.

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. В 2018 году он стал победителем Кубка Кремля. На турнирах Большого шлема доходил не далее четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером в одиночном разряде.

Дакворту 29 лет, он занимает 52-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема доходил не далее третьего круга.