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Теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

ТАССиещё 3
1 час назад

Россиянин Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Хачанов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Фото: ТАССТАСС

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Хачанова, выступающего на турнире под третьим номером посева. В четвертьфинале он встретится с австралийцем Джоном Миллманом.

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. В 2018 году он стал победителем Кубка Кремля. На турнирах Большого шлема доходил не далее четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером в одиночном разряде.

Дакворту 29 лет, он занимает 52-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема доходил не далее третьего круга.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.

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