Хачанов и Карацев сыграют в полуфинале Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Жиля Симона в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Карацева, который посеян под вторым номером на турнире. В полуфинале он встретится с третьим сеяным россиянином Кареном Хачановым. В другом полуфинале встретятся хорват Марин Чилич (6) и литовский теннисист Ричардас Беранкис. Оба матча пройдут в субботу.

Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Симону 36 лет, он является 117-й ракеткой мира. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации.