Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.29
Войти в почту

Теннисистка Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

ТАССиещё 1
16 часов назад

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова уступила румынке Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Теннисистка Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Кубка Кремля
Фото: ТАССТАСС

Матч закончился со счетом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Халеп. В четвертьфинале румынская теннисистка встретится с Марией Саккари из Греции, посеянной на турнире под третьим номером. Во втором круге соперницей Саккари была россиянка Анна Калинская, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.

Халеп 30 лет, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 22 титула под эгидой организации. Румынская спортсменка - победительница Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2019). В 2013 году она стала чемпионкой Кубка Кремля.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 32-й строчке рейтинга WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не доходила далее третьего круга.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.

Теннис,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Мария Саккари,Ирина Винер,Банк ВТБ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители