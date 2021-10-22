Александрова обыграла Соболенко на Кубке Кремля

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 2 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету первой ракетки соревнований 3 эйса, 23 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.