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Александрова обыграла первую сеяную Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Чемпионат.com
39 минут назад

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном матче «ВТБ Кубка Кремля» — 6:3, 6:4.

Александрова обыграла Соболенко на Кубке Кремля
Фото: ТАССТАСС

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За весь матч Александрова выполнила 2 подачи навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету первой ракетки соревнований 3 эйса, 23 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующий матч Александрова проведёт с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) — Симона Халеп (Румыния).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

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