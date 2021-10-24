Александрова потерпела поражение в финале Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела стать чемпионкой турнира категории WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва).

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В решающем матче Александрова в трёх сетах проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт (9/WC) со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Битва за титул продлилась 2 часа 25 минут. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Контавейт — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Отметим, что по ходу встречи Контавейт проигрывала со счётом 4:6, 0:4, однако подопечная Дмитрия Турсунова сумела вернуться в игру и взять 7 геймов подряд. Для Контавейт это четвёртый титул в карьере.