Теннисист Карацев выиграл Кубок Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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28-летний россиянин обыграл в решающем матче хорватского теннисиста Марина Чилича. Карацев в финале оказался сильнее соперника, нанеся ему поражение со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи Карацев лишь дважды допустил двойную ошибку и совершил три брейка.

Соперник Карацева занимал 41-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин — 22-я ракетка мира. Победа на Кубке Кремля позволит улучшить свое положение в рейтинге. Ожидается, что Карацев займет 18-е место.