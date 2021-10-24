Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Российский теннисист Карацев выиграл Кубок Кремля

Lenta.ru
51 минуту назад

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Теннисист Карацев выиграл Кубок Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28-летний россиянин обыграл в решающем матче хорватского теннисиста Марина Чилича. Карацев в финале оказался сильнее соперника, нанеся ему поражение со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи Карацев лишь дважды допустил двойную ошибку и совершил три брейка.

Соперник Карацева занимал 41-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин — 22-я ракетка мира. Победа на Кубке Кремля позволит улучшить свое положение в рейтинге. Ожидается, что Карацев займет 18-е место.

На Олимпиаде в Токио Карацев завоевал серебро, выступая в миксте. Россиянин играл в паре с Еленой Весниной. На турнире «Большого Шлема» наивысшим достижением теннисиста является полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Теннис,Аслан Карацев,Елена Веснина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители