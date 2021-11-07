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Шрайвер обвинила Россию в жульничестве из-за замены перед финалом Кубка Билли Джин Кинг

Чемпионат.comиещё 10
1 час назад

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер высказалась о замене в составе российской сборной перед решающей встречей Кубка Билли Джин Кинг. Перед финальным матчем турнира со швейцаркой Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову.

Россию обвинили в жульничестве на теннисном турнире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, то подала бы протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать», — написала Шрайвер у себя в «твиттере».

Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Белинда Бенчич проиграла Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.

В финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
Теннис,Людмила Самсонова,Билли Джин,Вероника Кудерметова,Белинда Бенчич,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Анастасия Павлюченкова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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