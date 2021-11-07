Россию обвинили в жульничестве на теннисном турнире

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, то подала бы протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать», — написала Шрайвер у себя в «твиттере».