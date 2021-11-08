Павлюченкова впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA.

Польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на девятое место в рейтинге, а испанка Паула Бадоса впервые вошла в топ-10.