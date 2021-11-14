Теннисистка исчезла после обвинений в адрес политика

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн перестала выходить на связь после того, как выдвинула обвинения в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Информации от Пэн нет уже полторы недели, сообщает New York Times.
Напомним, спортсменка опубликовала в соцсети Weibo пост, в котором заявила, что Гаоли принуждал ее к интимной связи. Такие отношения продолжались между ними до недавнего времени. Пост Пэн был удален. Теперь в соцсети заблокированы имена Пэн и Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову "теннис".
Французские теннисисты Ализе Корне и Николя Маю призвали Женскую теннисную ассоциацию (WTA) не молчать и потребовать от Китая информацию о состоянии теннисистки. Французы запустили хэштег #WhereIsPengShuai.
Ранее Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба "Питтсбург Пингвинз" Джаррода Скальде, подала в суд на клуб. Женщина утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон" из АХЛ (фарм-клуб "Питтсбурга) Джона "Кларка" Донателли. В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года, когда команда находилась на выезде в Провиденсе.