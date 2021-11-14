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Теннисистка перестала выходить на связь после обвинений в адрес китайского политика

Газета.Ru
54 минуты назад

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн перестала выходить на связь после того, как выдвинула обвинения в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Информации от Пэн нет уже полторы недели, сообщает New York Times.

Теннисистка исчезла после обвинений в адрес политика
Фото: ReutersReuters

Напомним, спортсменка опубликовала в соцсети Weibo пост, в котором заявила, что Гаоли принуждал ее к интимной связи. Такие отношения продолжались между ними до недавнего времени. Пост Пэн был удален. Теперь в соцсети заблокированы имена Пэн и Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову "теннис".

Французские теннисисты Ализе Корне и Николя Маю призвали Женскую теннисную ассоциацию (WTA) не молчать и потребовать от Китая информацию о состоянии теннисистки. Французы запустили хэштег #WhereIsPengShuai.

Ранее Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба "Питтсбург Пингвинз" Джаррода Скальде, подала в суд на клуб. Женщина утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон" из АХЛ (фарм-клуб "Питтсбурга) Джона "Кларка" Донателли. В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года, когда команда находилась на выезде в Провиденсе.

Теннис,Николя Маю,New York Times,
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