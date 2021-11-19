Медведев обыграл Синнера на Итоговом турнире ATP

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в заключительном туре группового этапа Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Фото: Reuters © Guglielmo Mangiapane Reuters © Guglielmo Mangiapane

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Таким образом, 25-летний Медведев выходит в плей-офф из Красной группы с первого места. В прошлых матчах: россиянин обыграл Александра Зверева и Хуберта Хуркача.

В полуфинале Даниил встретится либо с соотечественником Андреем Рублёвым, либо с норвежцем Каспером Руудом.