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В МИД Китая ответили на вопрос о пропаже теннисистки Пэн Шуай

Газета.Ruиещё 12
20 ноября

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь ответил на вопрос о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай, передает TMZ. "Это не является дипломатическим вопросом, и я не в курсе", - сказал Лицзянь. Напомним, 2 ноября Пэн Шуай опубликовала в соцсети Weibo пост, в котором заявила, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли принуждал ее к интимной связи. По ее словам, такие отношения продолжались до недавнего времени. Позднее пост спортсменки был удален. Теперь в соцсети заблокированы имена Пэн и Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову "теннис". 17 ноября государственное телевидение Китая CGTN сообщило, что спортсменка отправила электронное письмо главе WTA и опровергла информацию об обвинениях в адрес бывшего вице-премьера Китая. 19 ноября Пэн Шуай выложила свежие снимки в соцсеть WeChat. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки от имени президента США Джо Байдена высказалась о ситуации вокруг пропавшей теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

В МИД Китая ответили на вопрос о пропаже теннисистки Пэн Шуай
Фото: MARK KOLBE/GETTY IMAGESMARK KOLBE/GETTY IMAGES
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