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Впервые после Сафина и Кафельникова два россиянина завершат год в топ-5 рейтинга ATP

Чемпионат.com
1 час назад

Два российских теннисиста закончат сезон в топ-5 рейтинга ATP впервые с 2000 года и во второй раз в истории. Ими стали вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублёв.

Два россиянина завершат год в топ-5 рейтинга ATP
Фото: EPAEPA

Ранее два россиянина завершали год в первой пятёрке в 2000 году, это были победители двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин и Евгений Кафельников. Сезон-2000 Сафин завершил на втором месте, а Кафельников – на пятом.

Отметим, что сегодня, 21 ноября, Медведев попробует защитить титул чемпиона Итогового турнира ATP в матче с немцем Александром Зверевым. Однако итог противостояния никак не отразится ни на положении в рейтинге Медведева, ни на составе первой десятки.

Теннис,Даниил Медведев,Марат Сафин,Андрей Рублев,Александр Зверев,Евгений Кафельников,
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