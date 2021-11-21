Два россиянина завершат год в топ-5 рейтинга ATP

Два российских теннисиста закончат сезон в топ-5 рейтинга ATP впервые с 2000 года и во второй раз в истории. Ими стали вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублёв.

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Ранее два россиянина завершали год в первой пятёрке в 2000 году, это были победители двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин и Евгений Кафельников. Сезон-2000 Сафин завершил на втором месте, а Кафельников – на пятом.