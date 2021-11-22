Теннисист Медведев обратился к болельщикам после поражения от Зверева

"Не так я хотел завершить выступление на Итоговом турнире ATP, но я горжусь своими результатами в этом году. Я очень много и усердно работал и буду стремиться только к лучшему. Спасибо моей команде, спонсорам и фанатам за то, что они всегда со мной. Теперь пора отправляться на Кубок Дэвиса", — написал Медведев в Instagtam.