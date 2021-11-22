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Теннисист Медведев обратился к болельщикам после поражения в Турине от Зверева

Газета.Ruиещё 24
1 час назад

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, который прошел в Турине. В финальном матче россиянин проиграл немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.

Теннисист Медведев обратился к болельщикам после поражения от Зверева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не так я хотел завершить выступление на Итоговом турнире ATP, но я горжусь своими результатами в этом году. Я очень много и усердно работал и буду стремиться только к лучшему. Спасибо моей команде, спонсорам и фанатам за то, что они всегда со мной. Теперь пора отправляться на Кубок Дэвиса", — написал Медведев в Instagtam.

Финальная встреча встреча между Медведевым и Зверевым продолжалась один час и 16 минут. Оба спортсмена уже становились победителями Итогового турнира ATP, для Зверева эта победа стала второй. Медведев играл в финале второй раз подряд. Он стал вторым россиянином, которому покорилось данное достижение.

В прошлом году Медведев стал чемпионом этого турнира. В личном противостоянии между спортсменами счет сравнялся — 6:6. Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев проиграл Звереву в финале Итогового чемпионата ATP.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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