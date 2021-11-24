У теннисиста Медведева украли часы за 200 тысяч евро

У российского теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине пропали часы за 200 тыс. евро. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 21 октября, спортсмен вернулся в раздевалку после матча и не нашел их.

Фото: Reuters Reuters

Инцидент произошел после игры в финале против представителя Германии Александра Зверева, в которой россиянин со счетом 4:6, 4:6 проиграл. После пропажи часов он подал заявление в полицию.

Неизвестно, как в итоге были найдены часы, но ценность Медведеву вернул один из руководителей ATP уже в аэропорту. Полиция начала расследование.

Напомним, что Медведев занял второе место в списке теннисистов планеты по заработанным призовым в 2021 году — за сезон спортсмен заработал более $7,4 млн.