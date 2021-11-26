Павлюченкова: у РФ огромные шансы на победу в Кубке Дэвиса

«Думаю, у России огромные шансы на победу. В последний раз Андрей и Карен бились вдвоём практически за всех — сейчас такая армия. Все мегакрутые сами по себе, в начале года выиграли ATP Cup в Австралии», — цитирует ТАСС Павлюченкову.