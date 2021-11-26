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Павлюченкова: у России огромные шансы на победу в Кубке Дэвиса

RT на русскомиещё 1
10 минут назад

Анастасия Павлюченкова оценила шансы сборной России в Кубке Дэвиса по теннису 2021 года.

Павлюченкова: у РФ огромные шансы на победу в Кубке Дэвиса
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, у России огромные шансы на победу. В последний раз Андрей и Карен бились вдвоём практически за всех — сейчас такая армия. Все мегакрутые сами по себе, в начале года выиграли ATP Cup в Австралии», — цитирует ТАСС Павлюченкову.

При этом Павлюченкова подчеркнула, что успешное выступление будет во многом зависеть от физического состояния российских теннисистов.

В состав сборной России входят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Финальный этап Кубка Дэвиса проходит в Испании. Россияне на предварительном этапе сыграют с командами Эквадора (27 ноября) и Испании (28 ноября). В плей-офф — победители групп и две лучшие вторые команды. Финал турнира состоится 5 декабря в Мадриде.

Теннис,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Евгений Донской,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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