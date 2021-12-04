Полный разгром: катком прошлись по немцам и вывели Россию в финал

Наши парни уверенно разобрались со сборной Германии в Кубке Дэвиса. И это при том, что у Медведева пошла из носа кровь!

Российская сборная уверенно обыграла Германию и пробилась в финал Кубка Дэвиса – 2021. Андрей Рублёв и Даниил Медведев буквально катком прошлись по немцам. Парная встреча уже не имела значения. Это 6-й выход в решающий матч Кубка Дэвиса в истории для российских теннисистов.

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В пятницу в Мадриде прошёл первый полуфинал Кубка Дэвиса – 2021, в котором встречались сборные Хорватии и Сербии. Сербов весь турнир тащил за собой лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Он играл за команду и в одиночках, и в паре – за весь турнир он провёл 7 поединков. Но один в поле не воин. В полуфинале Сербия в решающем парном поединке уступила супердуэту из Хорватии – Мате Павич (1-я ракетка мира в парном разряде) и Никола Мектич (2). Хорваты в 4-й раз в истории вышли в финал Кубка Дэвиса.

Другую полуфинальную пару составили Россия и Германия. Наши теннисисты в 1/4 финала со шведами за счёт двух побед в одиночках досрочно выполнили задачу выхода в следующий раунд. Андрей Рублёв в поединке с Элиасом Имером хоть и довёл всё до третьего сета, но на тай-брейке был безупречен. Даниил Медведев справился с Микаэлем Имером в двух партиях. Капитан нашей сборной Шамиль Тарпищев так прокомментировал этот успех: «Медведев с запасом играл, провёл хороший матч: небезгрешный, но за счёт класса использовал слабости соперника. Не было сомнений, что Даня выиграет, класс есть класс. А Рублёв выпустил ситуацию из-под контроля, должен был выигрывать во втором сете, но повлияла усталость. Андрей проявил бойцовский характер в непростой ситуации, но по качеству игры должен был выигрывать раньше. Естественно, после каждого победного матча мы начинаем готовиться к следующему сопернику. Мне нравится то, что ребята бьются до конца и потихоньку набирают. Играют всё чище и чище».

Сборная Германии стала одним из героев этого соревнования. Мало кто ожидал, что эта команда без 3-й ракетки мира Александра Зверева сможет так здорово выступить. В группе они выиграли оба матча, в том числе у сербов во главе с Джоковичем. В 1/4 финала немцы выбили из сетки сборную Великобритании. Любопытно, что во всех матчах до полуфинала у команды Германии решающим становился парный поединок, и дуэт двух признанных парников – Кевин Кравиц/Тим Пюц – ни разу не подвёл.

Это уже стало традицией, но за час до начала Шамиль Тарпищев заявил на матч всё тех же Рублёва и Медведева. Для Андрея матч с Домиником Кёпфером был уже 7-м на этом турнире, учитывая выступления в одиночке и паре. Рублёв и Кёпфер до этого момента ни разу не встречались на корте. Андрей занимает на данный момент 5-е место в рейтинге ATP, а Доминик – 54-е.

Матч с Кёпфером для Рублёва стал лучшим за всю неделю выступления на этом турнире. Россиянин во время этого поединка с немцем был полностью сконцентрирован и собран. В первом сете у Андрея был лишь один брейк-пойнт, и он его сразу использовал – 2:1. А вот на своей подаче Андрей был практически безупречен – хорошо проходил первый мяч (74% попадания за матч), но ещё чаще он выигрывал на этой подаче (84%). В итоге Доминик ни единого шанса не получил в чужих геймах. Всего за 28 минут Рублёв оформил победу в партии – 6:4. А вторая прошла ещё быстрее – за 22 минуты. Андрей выиграл всё, что можно, навесив сопернику «баранку» — 6:0. Полный разгром!

В отличие от вторых номеров команд, у лидеров двух сборных уже довольно богатая история личных встреч. Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф играли 5 раз в официальных матчах. В четырёх поединках сильнее был россиянин, в том числе и на Уимблдоне-2021. А вот в Галле в этом сезоне сильнее оказался Штруфф. Ян-Леннарду сейчас 31 год и он занимает 51-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне немец впервые добрался до финала турнира ATP – в Мюнхене он уступил Николозу Басилашвили.

Медведев и Штруфф долго присматривались друг к другу, уверенно брали свои геймы, не особо рискуя. Отметим, что у Даниила отлично шла подача – процент попадания и выигрыш на первом мяче был более 80%. Казалось, всё завершится тай-брейком, но при счёте 4:4 у немца вдруг участились ошибки, точнее, это Медведев его вынудил их совершать. Россиянин получил тройной брейк-пойнт и смог его реализовать, после чего чётко подал на сет – 6:4 за 31 минуту. Во втором сете Даниил добрался до брейк-пойнтов гораздо раньше. Уже в 5-м гейме россиянин воспользовался ошибками соперника и взял чужую подачу – 3:2. Но тут на корте появился врач сборной России. Оказалось, что у Медведева пошла из носа кровь.

С этой проблемой удалось быстро справиться, и Даниил довёл матч до победы, хотя играл последние геймы с тампоном в носу – 6:4, 6:4 за 1 час 6 минут.

Так сборная России буквально катком прошлась по соперникам – Медведев и Рублёв решили вопрос выхода в финал Кубка Дэвиса – 2021 ещё до парной комбинации. В 6-й раз в истории Россия – в финале этого престижного командного турнира. Последний раз это было в 2007 году, когда в Портленде россияне уступили американцам.

Все финалы сборной России в Кубке Дэвиса (6):

1. 1994. Москва. Швеция – Россия – 4-1.

2. 1995. Москва. США – Россия – 3-2.

3. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

4. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

5. 2007. Портленд. США – Россия – 4-1.

6. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия —?..