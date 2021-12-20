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1 час назад

Надаль сдал положительный тест на коронавирус

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом.

Надаль сдал положительный тест на коронавирус
Фото: ReutersReuters

На прошлой неделе Надаль принимал участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где проиграл канадцу Денису Шаповалову в матче за третье место.

"По возвращении в Испанию из Абу-Даби я сдал положительный тест на коронавирус", - написал испанец в Instagram.

Также он отметил, что все тесты до этого показывали отрицательный результат.

"И в Кувейте, и в Абу-Даби мы проходили контрольные проверки каждые два дня. Все они были отрицательными", - добавил он.

На данный момент Надаль находится на изоляции в своем доме в Испании.

Теннис,Рафаэль Надаль,Денис Шаповалов,
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