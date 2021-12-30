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12 часов назад

Теннисист Рублев рассказал, как поступил с подаренным за победу на ОИ автомобилем

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что подаренный за победу на Олимпийских играх — 2020 BMW X5 отдал своему отцу. Его слова передают «Известия».

Рублев рассказал, как поступил с подаренным автомобилем
Фото: EPAEPA

Напомним, Рублев завоевал золотую медаль в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

«Оставил отцу. Продал он ее или оставил себе, не знаю», — сказал Рублев.

5 декабря 2021 года в составе сборной России Рублев стал обладателем Кубка Дэвиса. В финальном поединке он одержал верх над Борной Гойо в двух партиях (6:4, 7:6). Победный настрой своего партнера подхватил Даниил Медведев, который выиграл свой матч и принес России трофей.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал обладателем золотых медалей. В финале они переиграли еще одну российскую пару Аслан Карацев / Елена Веснина.

В общем теннисном рейтинге Андрей Рублев располагается на пятой строчке, уступая Стефаносу Циципасу, Александру Звереву, Даниилу Медведеву и Новаку Джоковичу.

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