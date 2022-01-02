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10 часов назад

Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от француза Уго Умбера в групповом этапе ATP Cup.

Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup
Фото: APAP

«Мой одиночный матч был нереальным. Конечно, я разочарован тем, что проиграл, но это был ещё один матч, в котором я страдал от судорог с конца второго сета. Но, знаете ли, я всё же сумел почти обыграть его», — цитирует Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча Медведева и Умбера продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). Тем не менее Россия всё равно вышла победителем из противостояния с Францией (2:1), так как в решающем матче Медведев в паре с Романом Сафиуллиным одолели Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена — 6:4, 6:4.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup.

Ранее сообщалось, что Медведев и Сафиуллин в парном матче принесли России победу над Францией на ATP Cup.

Теннис,Роман Сафиуллин,Фабрис Мартен,Эдуард Роже-васслен,Даниил Медведев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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