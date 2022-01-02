Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup

«Мой одиночный матч был нереальным. Конечно, я разочарован тем, что проиграл, но это был ещё один матч, в котором я страдал от судорог с конца второго сета. Но, знаете ли, я всё же сумел почти обыграть его», — цитирует Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.