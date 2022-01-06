Джокович лишился визы

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщается на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF).
Ведомство заявило, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, поэтому он лишился визы. Кроме того, его обязали покинуть страну.
«Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», – подчеркивается в сообщении.