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2 часа назад

Джокович лишился визы

Австралийские власти аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича, сообщается на официальном сайте пограничной службы Австралии (ABF).

Джокович лишился визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство заявило, что спортсмен не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, поэтому он лишился визы. Кроме того, его обязали покинуть страну.

«Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», – подчеркивается в сообщении.

Теннис,Новак Джокович,
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