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1 час назад

«Издевательство»: Вучич отреагировал на допрос Джоковича в Австралии

«Издевательством» назвал задержание и многочасовой допрос теннисиста Новака Джоковича пограничниками в аэропорту австралийского Мельбурна президент Сербии Александр Вучич. Инцидент со спортсменом произошёл из-за ошибки при оформлении визы. Об этом сербский лидер написал в Instagram после телефонного разговора со спортсменом.

«Издевательство»: Вучич отреагировал на допрос Джоковича
Фото: predsednik.rspredsednik.rs

Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним, что наши органы власти предпринимают все меры, чтобы издевательство над лучшим теннисистом мира было прекращено в самые кратчайшие сроки. В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, правду и истину, — написал Вучич.

Ранее стало известно, что теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту австралийского Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, он пройдёт с 17 по 30 января. Спортсмена около восьми часов допрашивали пограничники. Причиной стала ошибка при оформлении визы. Джокович получил медицинское освобождение от вакцинации против COVID-19, однако власти австралийского штата Виктория не приняли эти документы. По информации сербских СМИ, к другим теннисистам с подобными документами у местных властей вопросов не возникло.

По имеющимся данным, теннисист был изолирован в отдельной комнате аэропорта на несколько часов, у него забрали мобильный телефон.

Новаку Джоковичу 34 года. Он 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, имеет 86 побед на турнирах АТР. Является бронзовым призёром Олимпиады в Пекине.

Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа вакцинироваться.
Теннис,Александр Вучич,Новак Джокович,
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