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50 минут назад

Российская теннисистка Кудерметова вошла в топ-30 рейтинга WTA

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщают "РИА Новости".

Кудерметова вошла в топ-30 рейтинга WTA
Фото:  ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Первое место заняла австралийка Эшли Барти, второе — представительница Белоруссии Арина Соболенко, третье — испанка Гарбинье Мугуруса. Кроме Кудерметовой в рейтинг попали еще две россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Они находится на 11-м и 26-м местах соответственно.

6 января сборная России по теннису обыграла итальянскую команду в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и вышла в полуфинал турнира.

Теннис,Эшли Барти,Арина Соболенко,Вероника Кудерметова,Дарья Касаткина,Анастасия Павлюченкова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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