Кудерметова вошла в топ-30 рейтинга WTA

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщают "РИА Новости".

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Первое место заняла австралийка Эшли Барти, второе — представительница Белоруссии Арина Соболенко, третье — испанка Гарбинье Мугуруса. Кроме Кудерметовой в рейтинг попали еще две россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Они находится на 11-м и 26-м местах соответственно.