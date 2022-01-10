Теннисист Джокович выступил с заявлением после победы в суде

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram выступил с заявлением после победы в суде в суде Австралии. Напомним, суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну.
"Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо, что вы были со мной во время всего этого и вдохновляли меня оставаться сильным", — написал Джокович.
Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.
Теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на "зеленый континент" без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна. Он не имел права покидать территорию гостиницы.
Ранее полиция штата Виктория распылила перцовый баллончик на фанатов Джоковича, которые окружили машину, выезжавшую из здания в Мельбурне, где проживает команда юристов спортсмена.