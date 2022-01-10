Теннисист Джокович выступил с заявлением после победы в суде

"Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо, что вы были со мной во время всего этого и вдохновляли меня оставаться сильным", — написал Джокович.