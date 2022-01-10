Дядя Джоковича обвинил австралийские власти в желании унизить теннисиста

«Ему дали визу, а затем арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а затем посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, поскольку мы, сербы, — гордый народ. Им будет непросто смириться с решением суда и отстать от него, хотя Новак ничего не нарушал. Ему уже сказали, что ему лучше покинуть страну, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года», — цитирует Горана Marca.