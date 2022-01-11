Первая ракетка мира Новак Джокович может оказаться в тюрьме на срок до 12 месяцев за предоставление ложной информации при въезде в Австралию. Как сообщает The Age, при пересечении границы страны теннисист заявил, что не бывал в других странах за 14 дней до прилета, что оказалось ложью — недавно он побывал в Испании.

Фото: Reuters Reuters

Также при пограничном контроле Джокович заявил, что документы заполнял не он, а организация Tennis Australia.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации. Сам Джокович до сих пор не раскрыл свой статус, и, предположительно, не прививался. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна и не имел права покидать территорию гостиницы.