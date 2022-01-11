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2 часа назад

Элина Аванесян вышла в полуфинал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу в матче первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии 2022 года, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Аванесян, занимающая 214-е место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (287-е место в мировой классификации). Счёт матча — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу российской теннисистки.

Элина Аванесян ни разу не подала навылет, но и не допустила ни одной двойной ошибки. Процент реализации брейк-пойнтов составил 67% (10 из 15). На счету соперницы российской теннисистки ни одного эйса и пять ошибок на подаче. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 (процент реализации составил 40%). Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

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