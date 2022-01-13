Первая ракетка мира серб Новак Джокович включен в жеребьевку Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет на кортах Мельбурна с 17 по 30 января. В первом круге Джокович, который посеян на турнире под первым номером, должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии и был задержан 5 января в аэропорту из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу серба и депортировать его из страны.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).