Губерниев высказался о ситуации с Джоковичем

"Думаю, Джокович получит временный судебный запрет. У него есть шансы 60 на 40 сыграть Australian Open, несмотря на то, что его виза снова аннулирована", - сказал Квилл.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов. Апелляция спортсмена в итоге была удовлетворена, а депортация отложена.