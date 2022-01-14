Стали известны подробности депортации Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович не будет находиться под стражей, ожидая депортации из Австралии. Подробности предстоящей высылки первой ракетки мира из страны в Twitter привел журналист The Age Поль Сэйкэл.
По его информацию, в субботу 15 января спортсмену предстоит собеседование с иммиграционной службой Австралии. До тех пор Джокович будет находится на свободе, если против него не подадут дополнительные судебные иски.
Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.
10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее его снова задержали, а 14 января повторно аннулировали визу.
В Австралии ему грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации. В Сербии же — до трех лет лишения свободы: уже получив положительный тест на коронавирус он дал интервью французскому изданию L'Equipe.