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45 минут назад

Стали известны подробности депортации Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович не будет находиться под стражей, ожидая депортации из Австралии. Подробности предстоящей высылки первой ракетки мира из страны в Twitter привел журналист The Age Поль Сэйкэл.

По его информацию, в субботу 15 января спортсмену предстоит собеседование с иммиграционной службой Австралии. До тех пор Джокович будет находится на свободе, если против него не подадут дополнительные судебные иски.

Напомним, что теннисист прибыл в Австралию 5 января, однако был задержан пограничной службой страны, поскольку его виза не допускает въезда в страну без медицинского отвода от вакцинации.

«Понял, что сделал ошибку»: Джокович может получить срок

10 января суд удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Однако позднее его снова задержали, а 14 января повторно аннулировали визу.

В Австралии ему грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации. В Сербии же — до трех лет лишения свободы: уже получив положительный тест на коронавирус он дал интервью французскому изданию L'Equipe.

Теннис,Видео,Новак Джокович,
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