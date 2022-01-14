Российский теннисист Карацев вышел в финал турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира в Сиднее, обыграв Дэниэла Эванса из Великобритании со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

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Россиянин девять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Эванса три эйса, одна двойная ошибка и два брейка.

15 января в финальном матче Карацев встретится с британским теннисистом Марреем. Карацев - серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалист открытого чемпионата Франции - 2021 в миксте, победитель трех турниров ATP (из них два в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России Сидней (Австралия).

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Полуфинал Аслан Карацев (Россия, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 3) — 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что подаренный за победу на Олимпийских играх — 2020 BMW X5 отдал своему отцу.