Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
29 минут назад

Два неназванных теннисиста с медотводами уехали из Австралии

Два новых теннисиста с медотводами от вакцинации против коронавируса покинули Австралию и не примут участия в турнирах. Об этом сообщает австралийское издание ABC Sport.

Два неназванных теннисиста с медотводами уехали из Австралии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Их имена пока не называются. Сообщается, что они беспрепятственно въехали в страну и перемещались по ней без ограничений. Однако после начала разбирательства с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем возникли проблемы с их документами.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.

Последние новости
Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители