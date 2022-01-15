Президент Сербии Вучич раскритиковал власти Австралии за дело Джоковича

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович был задержан повторно иммиграционной полицией Австралии после аннулирования визы. Заседание суда по делу спортсмена состоится 16 января, а президент Сербии Александр Вучич выступил с резким заявлением по поводу скандала, который разгорелся вокруг лучшего теннисиста планеты.

Австралийская виза Новака Джоковича была повторно аннулирована 14 января. О решении, которое принял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, было объявлено в 18.00 по местному времени. В тот же день в федеральном суде в Мельбурне прошло предварительное заседание по этому делу, по итогам которого было решено, что до окончания разбирательств депортация спортсмена остается в силе, а также то, что Джокович не должен попадать под задержание до интервью в министерстве иммиграции, назначенное на восемь утра 15 января по местному времени. Само слушание по делу запланировано на 16 число, оно должно начаться в 09.30 по местному времени.

Изначально были предположения, что Джокович останется на свободе, пока не состоится суд 16 числа, однако около трех часов ночи 15 января по московскому времени появилась информация, что сербский теннисист задержан иммиграционной полицией – видимо, уже после разговора в министерстве.

Аннулирование визы Джоковича 14 числа стало уже вторым с момента его въезда в Австралию. Однако после первого раза суд удовлетворил апелляцию сербской стороны и позволил теннисисту остаться в стране. После повторной отмены визы с резким заявлением по этому делу выступил президент Сербии Александр Вучич, который раскритиковал систему, приведшую к подобному.

«Если вы хотели помешать Джоковичу выиграть десятый трофей, почему не отказали ему сразу, почему не сказали, что не дадите визу? Почему вы над ним издеваетесь?



Они часто рассказывают нам про верховенство закона. Представляете, как бы выглядело, если бы министр в Сербии мог отменить решение судьи? Возможно, они показали нам, как выглядит независимый суд, но в итоге он выглядит как никому не нужный – потому что вся власть в руках исполнительной власти. Сербия будет с Джоковичем, и мы ответим на это тем, что будем вести себя намного лучше, чем вы повели себя с Джоковичем. Мы будем уважать международные правила», — заявил Вучич.

Сербский лидер также выразил поддержку лучшему теннисисту мира и заявил, что «издевательства» австралийской стороны никоим образом не изменят отношения к спортсмену, а также к народу Австралии.

При этом стало известно, что юристы сербского теннисиста пытались убедить министра иммиграции не аннулировать визу Джоковича. Согласно документации Федерального суда, в письме Хоуку, которое было отправлено 11 января, представлено несколько пунктов:

— он «не представляет риска для общественного здоровья и безопасности»;

— он не предпринимал попыток нарушить законы Австралии;

— он находится на хорошем счету, он дипломатический представитель Сербии и не только лучший теннисист мира, еще он известен филантропией – в том числе щедрыми пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, а также лесными пожарами в Австралии;

— в Австралии и за рубежом существует поддержка мнения, что Джокович должен остаться и сыграть Australian Open;

— аннулирование визы, скорее всего, негативно повлияет на международную репутацию Австралии и поставит вопросы о принципах охраны ее границ;

— отмена визы навредит экономическим интересам Австралии и негативно повлияет на дальнейшие перспективы проведения Australian Open в Австралии;

— отмена визы будет выглядеть политически мотивированной.

Сообщается, что министр иммиграции согласился с первыми четырьмя пунктами, однако отверг остальные, после чего принял решение об аннуляции визы сербского спортсмена.

Федеральный суд Мельбурна также опубликовал мотивированное решение министра Хоука. Одной из причин принятого решения называется пункт, согласно которому присутствие Джоковича на турнире в Австралии «может привести к популяризации антиваксерских взглядов в Австралии и укрепить уверенность уже имеющихся противников вакцинации».

В связи с этим люди могут начать отказываться от прививки, что приведет к серьезной нагрузке на систему здравоохранения.

Заявление по поводу дела Джоковича выпустила Международная федерация тенниса (ITF). В организации отметили, что уважают решение правительства Австралии, хотя сложившаяся ситуация вызывает разочарование всех, кто имеет к ней отношение.

«О правилах нужно сообщать четко и вовремя, должно быть уважение к необходимым процедурам, чтобы они были эффективны. И хотя ITF считает вакцинацию личным решением, мы считаем, что это ответственный шаг, который мы все должны сделать, для облегчения ограничений и во избежание подобных ситуаций в будущем», — отмечено в заявлении.

Australian Open стартует 17 января. В этот же день сербский теннисист должен провести первый матч на турнире против своего соотечественника Миомира Кецмановича. В том случае, если Джокович будет депортирован до публикации расписания первого дня Открытого чемпионата, то освободившееся место в турнирной сетке займет лаки-лузер (теннисист, проигравший в последнем раунде квалификации), а с Кецмановичем сыграет россиянин Андрей Рублев.