В расписании Australian Open появился матч с участием Джоковича

В расписании первого круга турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) появился матч с участием Новака Джоковича.

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Согласно расписанию, 17 января 34-летний спортсмен сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичемэтот, матч станет последним в понедельник на корте имени Рода Лейвера, который является центральной ареной турнира, передает РИА «Новости».

Открытый чемпионат Австралии пройдет на кортах «Мельбурн-парка» 17-30 января, девятикратный чемпион Джокович является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста. Его дело решили передать в Федеральный суд Австралии.