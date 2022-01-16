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2 часа назад

Суд Австралии постановил депортировать Новака Джоковича

Знаменитому сербскому теннисисту Новаку Джоковичу аннулировали визу и депортируют из Австралии по решению Федерального суда. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг на своей странице в Twitter.

Суд Австралии постановил депортировать Новака Джоковича
Фото: © EPA-EFE/MICHAEL DODGE© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

Джокович проиграл дело о своей визе, аннулированной министерством по иммиграции страны из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Суд отклонил ходатайство спортсмена о ее восстановлении, хотя ранее признал решение австралийских властей неправомерным.

В Австралии Джокович должен был принять участие в Australian Open, действующим победителем которого он является. Организаторы соревнование внесли в расписание матчи с его участием - 17 января он должен был выступить против соотечественника Миомира Кецмановича.

Также суд запретил Джоковичу обращаться за австралийской визой в течение трёх лет.

Стоит отметить, что решение Федерального суда Австралии является окончательным и не может быть оспорено.

Теннис,Новак Джокович,
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