Скандал с Джоковичем оказался выгоден для российского теннисиста

Российский теннисист Даниил Медведев благодаря аннулированию визы сербского спортсмена Новака Джоковича получил шанс стать первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open. 31 января серб потеряет 2000 рейтинговых очков из 11 015, в то время как Медведев в случае победы 30 января добавит к своим 8935 ещё 2000 очков, что принесёт ему титул первой ракетки мира. Такую же возможность получил и немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев, имеющий в активе 7970 баллов.

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По предварительной информации, очки Джоковича будут списаны 31 января — на следующий день после финала одного из четырёх престижнейших теннисных турниров.

Утром 16 января суд отклонил апелляцию Джоковича на решение аннулировать его визу. Таким образом, сербский теннисист пропустит Australian Open в этом и двух последующих годах из-за запрета на въезд в страну.