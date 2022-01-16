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28 минут назад

Медведев получил шанс стать первой ракеткой мира из-за депортации Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев благодаря аннулированию визы сербского спортсмена Новака Джоковича получил шанс стать первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open. 31 января серб потеряет 2000 рейтинговых очков из 11 015, в то время как Медведев в случае победы 30 января добавит к своим 8935 ещё 2000 очков, что принесёт ему титул первой ракетки мира. Такую же возможность получил и немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев, имеющий в активе 7970 баллов.

Скандал с Джоковичем оказался выгоден для российского теннисиста
Фото: ReutersReuters

По предварительной информации, очки Джоковича будут списаны 31 января — на следующий день после финала одного из четырёх престижнейших теннисных турниров.

Утром 16 января суд отклонил апелляцию Джоковича на решение аннулировать его визу. Таким образом, сербский теннисист пропустит Australian Open в этом и двух последующих годах из-за запрета на въезд в страну.

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14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз постановил аннулировать визу сербскому теннисисту, несмотря на выигранную в суде Мельбурна апелляцию. 7 января спортсмен был задержан в аэропорту Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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