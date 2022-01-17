Кудерметова прошла во второй круг Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова победила американку Клер Лю в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Рузе (Румыния) - Ясмин Паолини (Италия).

Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

21-летняя Лю занимает 93-е место в мировом рейтинге, она впервые принимает участие в турнире.